Sensor City krijgt uitstel van betaling

ASSEN - De stichting Sensor City heeft uitstel van betaling gekregen van de rechtbank in Groningen.

Vorige week gaf Rob Goossens, voorzitter van de raad van toezicht, nog aan dat Sensor City dichtbij een oplossing was met de schuldeisers. Dan had hij wel de steun van de gemeente Assen nodig. Sensor City had de gemeente om een lening van acht ton gevraagd. Maar Assen wil geen financiële steun verlenen, omdat er vanuit de raad geen steun voor is.Rob Goossens wil niet reageren en verwijst door naar de bewindvoerder. Jeroen Reiziger, curator: "Vrijdag heeft de rechtbank uitspraak gedaan van de uitstel van betaling. We gaan nu kijken wat de wensen van de gemeente zijn en wat er mogelijk is. Ook inventariseren we wat de schulden zijn.''De gemeente en Sensor City zijn belangrijke partners. Zo regelt het netwerk onder andere de verkeerslichten en de parkeergarages van de gemeente.Curator Jeroen Reiziger schetst drie mogelijke opties. "De stichting kan het netwerk verkopen. Dat zou de gemeente kunnen zijn, maar dit hoeft niet. Met de opbrengt kunnen de schuldeisers worden betaald. Daarnaast kan er aan de schuldeisers gevraagd worden om een regeling te treffen en een deel van het bedrag te betalen. Met het netwerk als onderpand. De derde optie is dat het netwerk overgenomen kan worden door de gemeente."De curator gaat nu met de verschillende partijen overleggen wat de wensen zijn.Sensor City verkeert sinds vorig jaar september in financiële problemen. Het tekort bij de instelling bedraagt rond de miljoen euro. Schuldeisers hebben beslag gelegd op de spullen van Sensor City.Volgens de curator is er nog geen sprake van een faillissement. "We gaan eerst kijken naar wat er mogelijk is."