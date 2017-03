Landelijk recordaantal vliegtuigpassagiers, Eelde speelt kleine rol

Groningen Airport Eelde verwerkte een klein deel van de 70 miljoen reizigers (archieffoto RTV Drenthe)

EELDE - Voor het eerst hebben de Nederlandse luchthavens vorig jaar meer dan 70 miljoen passagiers verwerkt. Groningen Airport Eelde verwerkte samen met Rotterdam The Hague en Maastricht Aachen nog geen drie procent van deze passagiers.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



Record

Schiphol verwelkomde afgelopen jaar een recordaantal van 63,5 miljoen passagiers. Daarnaast reisden 4,8 miljoen mensen via Eindhoven. De meeste passagiers, 10 miljoen, vlogen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.



Het hoeft niet te betekenen dat het Verenigd Koninkrijk ook de oorspronkelijke herkomst of uiteindelijke bestemming is van de reizigers. Vliegveld Londen Heathrow en Schiphol worden vaak gebruikt als overstapplaats.



Minder passagiers voor Eelde

Waar Schiphol een recordaantal passagiers verwerkte, kende Eelde een minder goed jaar. In 2016 vlogen er ruim 150.00 passagiers vanaf de Drentse luchthaven, zo'n 16 procent minder dan een jaar eerder.



