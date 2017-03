Stelling: Boswachters moeten harder optreden tegen wandelaars die de regels overtreden

ASSEN/DEURZE - In het Drentsche Aa-gebied houden veel wandelaars zich niet aan de regels. Zo wijken ze van de wandelpaden af en kunnen daardoor broedende vogels verstoren.

Niet alleen wandelaars, ook loslopende honden kunnen andere dieren verjagen. Volgens Staatsbosbeer staan er genoeg borden met regels langs de paden en moet een wildgroei aan borden worden voorkomen. Boswachter mogen wandelaars bekeuren. "Al is dat niet echt mijn hobby", zei boswachter Kees van Son eerder Wat vindt u? Moeten boswachters strenger optreden en sneller bekeuringen uitdelen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.De stelling van gisteren ging over het klimaat. Ruim 73 procent vindt dat we ons meer moeten inzetten voor een beter klimaat. Ruim 26 procent is het daar niet mee eens. 742 mensen brachten hun stem uit.