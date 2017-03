Wat gaat er gebeuren met het datanetwerk van Sensor City?

ASSEN - Als de stichting Sensor City in Assen failliet gaat, blijft in Assen een groot datanetwerk achter. Het gaat onder meer om glasvezelkabels die door de hele stad werden aangelegd om informatie van sensoren te verzamelen en verkeerslichten en parkeergarages te laten werken.

Sensor City heeft uitstel van betaling gekregen, het voorstadium van een daadwerkelijk faillissement. Dit nadat de schuldeisers in januari al beslag lieten leggen op de spullen van de stichting. De schuldenlast zou ruim een miljoen euro bedragen. Curator Jeroen Reiziger inventariseert hoe groot de schulden precies zijn.



Datanetwerk

Het datanetwerk in Assen zou, volgens de advocaat van Sensor City, ongeveer een miljoen euro waard zijn. Grote vraag is wie dat bedrag wil betalen en of het netwerk aan een commerciële partij mag worden verkocht. Het netwerk is namelijk aangelegd met subsidiegeld en dat kan mogelijk teruggevorderd worden als een bedrijf met winstoogmerk het overneemt.



Gemeente Assen

De gemeente Assen zou een van de kopers kunnen zijn en op die manier de werking van parkeergarages en verkeerslichten in de stad kunnen garanderen. In een brief aan de gemeenteraad schreef wethouder Maurice Hoogeveen dat er voldoende andere partijen zijn die het netwerk kunnen overnemen. Het is onduidelijk hoeveel de gemeente dan moet betalen om het netwerk te huren.



Ideeën

Een van de schuldeisers van Sensor City, het bedrijf KxA Software Innovations in Visvliet, ziet mogelijkheden voor het sensornetwerk in Assen. In de ogen van directeur Kjeld van der Schaaf kan het netwerk zelfs interessant zijn voor internetproviders als bijvoorbeeld KPN en Ziggo. "Het netwerk is altijd vanuit de sensorkant bekeken, maar het heeft een grote waarde als datanetwerk voor bedrijven, instituten en uiteindelijk ook voor consumenten die bijvoorbeeld snel internet willen", aldus Van der Schaaf.



KxA Software Innovations ziet zichzelf niet als mogelijke overnamekandidaat. "Daar zijn wij een beetje te klein voor, maar meedenken willen we zeker." Een faillissement van de stichting Sensor City heeft volgens Van der Schaaf geen negatieve gevolgen voor het netwerk. Sensor City heeft nog een schuld van 20.000 euro bij KxA.



Problemen

Sensor City kwam vorig jaar september in de problemen. De gemeenteraad wil financieel niet meer bijspringen en daardoor lijkt een faillissement onafwendbaar. Curator Jeroen Reiziger gaat binnenkort om tafel met de gemeente. "Hoe de gemeente erin staat is de grote vraag. Willen zij het netwerk kopen of niet?"



De gemeente Assen onderneemt voorlopig geen actie. "We hebben kennisgenomen van de surseance van betaling. Wij wachten tot de curator ons belt", reageert woordvoerder Martin de Bruin.



Volgende week donderdag praat de gemeenteraad over Sensor City.

