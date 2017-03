Treant Zorggroep wil vertrouwen herstellen

HOOGEVEEN - Treant wil serieus werk maken van het herstel van vertrouwen in de zorggroep bij de inwoners van Hoogeveen. Gisteravond bleek tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis dat dat vertrouwen er namelijk niet is.

"Ik denk dat de komende periode vooral in het teken staat van het aangaan van de dialoog", zegt interim-manager Carla van de Wiel. "We hebben al gezegd dat we dat voorheen minder goed hebben gedaan. De komende periode gaan we dit inhoud geven.""Het enige wat ons te doen staat is met inwoners en andere partijen in gesprek gaan over hoe we goede en betaalbare zorg in de regio kunnen organiseren", vervolgt Van de Wiel. Daarbij wil Treant volgens haar open kaart spelen. "Als mensen vragen stellen, krijgen ze een antwoord van ons. Dat is geen enkel punt, we hebben niets te verbergen."Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen overhandigt deze week een brief aan de Raad van Bestuur van Treant. In die brief staat samengevat de inbreng van de zeventig inwoners die gisteravond met de gemeente spraken. "Daar zijn wij heel benieuwd naar", reageert Van de Wiel.Donderdagavond wil Hoogeveen van alle ideeën één gemeenschappelijk standpunt maken. Ook daar zegt Van de Wiel benieuwd naar te zijn.