De Schoenenfabriek vraagt faillissement aan

ASSEN - Schoenenwinkel De Schoenenfabriek wordt morgen failliet verklaard. De winkel heeft vestigingen in Assen, Groningen, Zwolle en Leeuwarden.

Volgens RTV Noord heeft de bank de kredieten van het bedrijf bevroren, omdat prognoses steeds niet worden gehaald.Eigenaar Berend Ziengs is de kleinzoon van Berend Ziengs, die in Assen begon met de Ziengs-schoenenwinkels. Hij zegt bij RTV Noord dat de zaak ten onder is gegaan door een te snelle groei. "We zijn snel naar vier, en op het hoogtepunt vijf winkels, uitgebreid en we hadden te veel voorraad. We zijn vervolgens niet snel genoeg geslonken."De zaak richt zich op een doelgroep met een voorkeur voor opvallende schoenen. Ziengs hoopt op een doorstart of een overname, maar dat is aan de curator die morgen wordt aangewezen.