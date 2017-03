Reconstructie van dood Berend Smit

DWINGELOO - Aanstaande donderdag wordt op het Dwingelderveld een reconstructie gemaakt van de gewelddadige dood van Berend Smit.

Smit werd in november 2012 door meerdere schoten om het leven gebracht door Admilson en Marcos R. uit Hoogeveen. De twee broers vermoordden een jaar later het echtpaar Veenendaal in Exloo.De reconstructie houdt verband met een onderzoek dat in opdracht van het gerechtshof wordt uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het onderzoeksinstituut houdt in deze zaak alle forensische bewijzen nog een keer tegen het licht om zo een nog beter beeld te krijgen van wat er is gebeurd op 4 november 2012.In het dossier is veel onduidelijkheid over hoe en wanneer de schoten precies zijn afgevuurd op Berend Smit. Dit kan van belang zijn of het hier gaat om doodslag of moord. Het gerechtshof hoopt met een reconstructie hier meer duidelijkheid over te krijgen. De verdachte broers zullen ook aanwezig zijn bij de reconstructie om toelichting te geven.De reconstructie wordt nu gemaakt omdat de plek waar het is gebeurd er ongeveer hetzelfde uitziet als in de periode wanneer Berend Smit werd neergeschoten. Binnenkort komt er blad aan de bomen en verandert het landschap.