Landgoederengordel rond Paterswolde opgeknapt: 'Heel bijzonder'

EELDE - Het herstel van de landgoederen rond Eelde en Paterswolde krijgt steeds meer vorm. De komende maanden worden de laatste werkzaamheden gedaan om de landgoederengordel z'n oude pracht en praal terug te geven.

In 2013 is begonnen met het aanpakken van de landgoederen, die zijn opengesteld voor wandelaars."De aanpak verschilt per landgoed. Op veel landgoederen hebben we veel hout weggezaagd, zoals slechte bomen. De vijvers zijn uitgebaggerd en opgeschoond", zegt John Dijkema, coördinator natuurbeheer van Natuurmonumenten."We zitten nu in fase twee, de opbouwfase. Het gaat dan om het plaatsen van nieuwe bankjes en nieuwe bruggetjes en aanplanten van voorjaarsbloeiers." In totaal worden tien landgoederen in ere hersteld."Zo'n aaneengesloten gordel van landgoederen, zo'n gebied met verschillende landgoederen die bespaard zijn gebleven door de jaren heen, is op zich heel bijzonder, dat komt niet veel voor in Nederland. Het gaat om honderden hectares", vertelt Dijkema.Inmiddels is er een begin gemaakt met het planten van nieuwe laanbomen op de landgoederen, zoals de eik en beuk. De beeldbepalende treurbeuk op landgoed De Duinen in Paterswolde, die eerder geveld werd door een storm, wordt vervangen. "Op die plek komt een nieuwe treurbeuk te staan, die hopelijk weer uitgroeit tot een karakteristieke boom van formaat. De landgoederen krijgen daarnaast weer extra kleur door nieuwe aanplant van rododendrons."Op landgoed De Braak in Paterswolde worden zieke en oude fruitbomen in de boomgaard vervangen door nieuwe exemplaren. Oude appelrassen als Groninger Kroon en de Rode tulpappel worden herplant, evenals Winterrietpeer en de Dubbele boerenwitte pruim.