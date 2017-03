Jaar cel geëist voor levensgevaarlijke klap met mes

De rechtbank in Assen (archief RTV Drenthe)

EMMEN - Voor poging tot doodslag met een mes eist het Openbaar Ministerie een jaar celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk tegen een man uit Coevorden.

De 29-jarige man sloeg in oktober 2015 voor zijn shoarmazaak in Emmen een man uit Nieuw-Weerdinge met een dönermes op het hoofd.



Hij pakte een mes uit zijn zaak nadat hij zelf door de 20-jarige Nieuw-Weerdinger en een 24-jarige kameraad in elkaar geschopt en geslagen was. De twee waren met drie vrienden aan het stappen in Emmen na een voetbalwedstrijd en waren rond half negen 's avonds behoorlijk dronken.



Plassen voor de deur

Twee van de vijf, onder wie de 24-jarige man, gingen pal voor de shoarmazaak staan plassen, terwijl de eigenaar en een medewerkster voor de deur stonden te roken. Toen de Coevordenaar daar wat van zei, ontstond ruzie en gingen de 24-jarige man en de 20-jarige hem te lijf.



Toen hij de kans zag weg te komen, pakte de man het mes uit zijn zaak. Dat deed hij om de twee af te schrikken, verklaarde hij in de rechtszaak. Hij zwaaide naar eigen zeggen met het mes voor zijn borst en raakte daarbij per ongeluk het hoofd van de jongste van het tweetal.



Slagaderlijke bloeding

Volgens het slachtoffer en een getuige gebeurde dat doelgericht. Door de slag met de scherpe kant van het zestig centimeter lange mes liep de 20-jarige man een slagaderlijke bloeding aan de zijkant van zijn hoofd op. Ook werd een oogzenuw geraakt, waardoor een deel van zijn gezicht blijvend verlamd is.



'Noodweer'

Het had weinig gescheeld of de slokdarm, luchtpijp en halsslagader waren geraakt en de man was overleden, concludeerde een arts. De Nieuw-Weerdinger heeft aan de klap een litteken van dertig centimeter overgehouden. De advocaat van de Coevordenaar zei tegen de rechtbank dat zijn cliënt in paniek was en uit noodweer handelde.



De twee mannen uit Nieuw-Weerdinge stonden vandaag ook terecht. Tegen hen eiste het OM 120 uur werkstraf, waarvan veertig voorwaardelijk voor openlijke geweldpleging.



Op 4 april doet de rechtbank uitspraak.