Eerste paal van granulaatfabriek Attero in Wijster in de grond

Joop Engelen van Attero slaat symbolisch de eerste paal in de grond (foto: Attero) Attero in Wijster bouwt een nieuwe fabriek (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

WIJSTER - De eerste paal is geslagen van de nieuwe granulaatfabriek van afvalverwerker Attero. Daarmee is de bouw van de nieuwe fabriek in Wijster begonnen.





November in gebruik

"In augustus en september wordt de fabriek gevuld met machines", vertelt woordvoerder Léon Dirrix. Daarna gaat de installatie in november in gebruik.



Attero is het eerste bedrijf in Europa dat een speciale wastechniek gaat gebruiken voor het reinigen van plastic uit afval. Hiervoor krijgt de afvalverwerker een Europese subsidie.



Werkgelegenheid

De nieuwe fabriek biedt werk aan 25 mensen. De werving van nieuw personeel is begin maart gestart en uit de negentig potentiële kandidaten wordt komende maanden een keuze gemaakt. Daarna krijgt het personeel een opleiding om in de granulaatfabriek aan de slag te kunnen. De komende tijd komen er nog 84 palen bij voor de fundering van het gebouw, dat ruim 80 bij 35 meter wordt. De fabriek kost ruim 25 miljoen euro en maakt granulaat uit huishoudelijk afval. Granulaat zijn kunststof korrels waarmee weer nieuwe producten ontworpen kunnen worden.

