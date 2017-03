Te hoge boeterentes opgelegd: opzet of niet?

Verschillende consumenten zouden zo'n 3.000 euro te veel betaald hebben (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - "Waar rook is, is vuur. Maar je krijgt er nooit helemaal hoogte van hoe het precies zit." Dat is het antwoord van hypotheekspecialist Marco Anjema uit Assen op de vraag of banken mensen voor de gek hebben gehouden met hoge boeterentes.

Banken hebben de afgelopen jaren te hoge boeterentes berekend aan mensen die hun hypotheek oversloten. Volgens claimorganisatie Oversluitclaim is er afgelopen jaar landelijk meer dan 139 miljoen euro te veel betaald.



Waar gaat het fout?

Hypotheekspecialist Anjema legt uit hoe het probleem met de boeterente ontstaat: "Het zou kunnen zijn dat een aantal geldverstrekkers niet een goede berekeningsmethodiek heeft toegepast voor het bepalen van de hoogte van de boete", vertelt hij.



Per geval zou het gaan om ongeveer 3.000 euro die consumenten terug zouden moeten krijgen. Volgens Anjema zal dit ook in Drenthe spelen. De Autoriteit Financiële Markten wil dat banken met terugwerkende kracht de te veel geïnde boetes terug gaan betalen aan de klanten. Voor de AFM gaat het om de boetes vanaf juli vorig jaar. Maar de Consumentenbond wil tot vijf jaar teruggaan.



'Iets tussen banken en cliënten'

De hypotheekspecialist uit Assen verwacht geen grote drukte door deze ontwikkeling. "Ik heb geen rol in het bepalen van die boete, het is iets tussen banken en cliënten. Maar als mensen er vragen over hebben, kunnen we natuurlijk wel kijken of we ze kunnen ondersteunen."