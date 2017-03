E&O strikt Van der Zanden en Mooi voor 3 jaar

HANDBAL - Frank van der Zanden en Vincent Mooi zijn ook de komende drie seizoenen de trainers van de handbaldames van E&O.

Het duo, zelf jarenlang actief in de hoofdmacht van de club, is sinds enkele maanden ad interim werkzaam bij de club uit Emmen na het ontslag van Mike van Rooden.



Degradatiestrijd

De dames zijn op dit moment in een zware strijd verwikkeld voor lijfsbehoud in de eredivisie. In het Twentse Borne is zondag Borhave de tegenstander in het duel van de waarheid. Bij winst is E&O nagenoeg zeker van een langer verblijf in de eredivisie



Stabiliteit en herkenbaarheid

Met deze verlenging voor 3 jaar bij de dames en de terugkomst van Joop Fiege (ook voor 3 jaar) bij de heren ligt er een stabiele basis bij de selecties. Dat de invulling in handen is van echte E&Oers met een lange historie bij de club geeft enorm veel voldoening.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden