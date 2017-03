Kans op rondweg in Hollandscheveld neemt toe

De rondweg moet onderdeel uitmaken van bedrijventerrein Riegmeer (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

HOLLANDSCHEVELD - Het gemeentebestuur van Hoogeveen overweegt geld vrij te maken voor de aanleg van een rondweg in Hollandscheveld en bedrijventerrein Riegmeer.

Inwoners van Hollandscheveld vragen al tientallen jaren om een een rondweg, zodat doorgaand verkeer uit het dorp geweerd kan worden. De rondweg zou onderdeel uitmaken van het bedrijventerrein, maar de aanleg daarvan werd vorig jaar op de lange baan geschoven. Daarmee leek de kans op de komst van een rondweg klein. Het college van B en W wil nu in de begroting van 2018 tot 2021 alsnog geld vrijmaken voor beide projecten.



"We willen tegemoetkomen aan de wens van de inwoners van Hollandscheveld", zegt wethouder Anno Wietze Hiemstra. "Daarnaast kan de rondweg de kansen voor het aantrekken van bedrijven naar bedrijventerrein Riegmeer vergroten."



Het plan voor de rondweg ligt vanaf morgen ter inzage voor inwoners van Hollandscheveld. Eind volgende maand besluit het college definitief of de rondweg wordt opgenomen in de begroting. In juli besluit de gemeenteraad over het plan.