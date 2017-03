Celstraf voor ernstige bedreiging ex-vriendin

De man uit Emmen moet de cel in (foto: pixabay.com)

ASSEN/EMMEN - Een 32-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot 94 dagen cel, waarvan zestig voorwaardelijk voor het bedreigen van zijn ex-vriendin. Tijdens zijn proeftijd van drie jaar moet hij zich van de rechtbank laten behandelen voor zijn agressieprobleem en mag hij zonder toestemming van de reclassering geen contact opnemen met zijn ex en dochtertje.

De Emmenaar stuurde in oktober vorig jaar WhatsApp-berichten naar zijn ex met daarin de boodschap dat ze op 3 november zou sterven. Ook schreef hij dat hij nog nooit een vrouw had geslagen. "Maar als ik nu mijn gevoel volg, vinden ze jou nooit weer." Omdat hij maar doorging met appen en de bedreigingen steeds ernstiger werden, stapte de vrouw naar de politie.



Alarmknop

Tijdens de rechtszaak twee weken terug vertelde ze hoe bang ze was geweest. Vooral toen de man na 34 dagen voorarrest met een enkelband van justitie vrijkwam. Sindsdien heeft de vrouw een alarmknop bij zich, zodat ze snel de politie kan waarschuwen.



Dat de Emmenaar een schietsport beoefende, waardoor hij veel wapens thuis had, maakte haar alleen maar ongeruster.



Machteloos

De man vertelde dat hij zich in oktober machteloos voelde omdat hij zijn dochtertje al een paar weken niet had gezien. Hij was depressief en zijn extreme gedrag weet hij aan het feit dat hij zijn medicijnen een tijd niet had geslikt. De rechtbank noemt de dreigementen ernstig en spreekt van 'buitengewoon gewelddadige teksten'.



De Emmenaar heeft zijn wapens inmiddels ingeleverd en is gestopt met de schietsport, omdat het hem naar eigen zeggen alleen maar ellende heeft opgebracht.