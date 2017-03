Onderzoek naar verplichte weidegang koeien

Onderzoek naar verplichte weidegang (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

ASSEN - Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken laat onderzoeken wat de voor- en nadelen van wettelijk verplichte weidegang zijn.

Hij doet dit naar aanleiding van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, die weidegang wettelijk wil verplichten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de landbouwuniversiteit van Wageningen en moet halverwege juni klaar zijn, zodat de Tweede Kamer nog voor het zomerreces geïnformeerd kan worden.



Van Dam is zelf geen voorstander van verplichte weidegang. Hij denkt meer resultaat te halen door afspraken met de sector te maken. Pas als in 2020 minder dan tachtig procent van de koeien in de zomer overdag buiten graast, wil hij weidegang wettelijk verplichten.