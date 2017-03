Vier maanden cel voor slaan met staaf en dreigen met mes

De veroordeelde bedreigde drie mannen met een mes (foto: Pixabay / Niek Verlaan)

ASSEN - Een 42-jarige Assenaar moet van de rechtbank vier maanden de cel in voor mishandeling en bedreiging in het centrum van Assen.

Aan De Menning sloeg hij in november vorig jaar twee broers met een ijzeren staaf toen een van hen hem beschuldigde van het stelen van zijn fiets. Een van de broers brak zijn hand door een klap met de staaf.



Bedreiging

Even later, toen de broers met hun vader in de Rolderstraat stonden, kwam hun belager met een groot mes een restaurant uitlopen. Daarmee bedreigde hij het drietal. Het lukte een van de mannen uiteindelijk het mes af te pakken. De slachtoffers voelden zich ernstig bedreigd.



'Geen mes'

De Assenaar ontkende tijdens de rechtszaak twee weken terug dat hij een mes had gepakt. Wel zei hij dat hij met de staaf had geslagen, omdat hij zich bedreigd voelde.



Van de diefstal van de fiets sprak de rechtbank de Assenaar vrij wegens gebrek aan bewijs. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.