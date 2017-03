Celstraf voor stelende Libiër: 'Hij beïnvloedt opinie over asielzoekers'

De man probeerde ook in te breken in Hoogeveen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Voor het stelen van een portemonnee met daarin vijftig euro in een Hoogeveense bar en een poging tot inbraak, moet een 32-jarige man uit Libië vier maanden de cel in. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De man reist al jaren door Europa en vroeg in meerdere landen zonder succes asiel aan. In oktober vorig jaar kwam hij in Nederland. Hij belandde in het azc in Hoogeveen. Een paar dagen later werd hij betrapt op een poging tot inbraak.



Hand door het raam

Een Hoogeveense zag 's nachts een hand met een mobiele telefoon door haar slaapkamerraam naar binnen komen. Het licht van de telefoon scheen rond in de kamer. Toen zij en haar man gingen kijken, vluchtte de dader. Even later kon de Libiër worden opgepakt. Hij ontkende dat hij wilde inbreken.



De diefstal van de portemonnee in de bar op dezelfde avond gaf hij wel toe. Hij pakte de portemonnee van een stamgast, terwijl die aan het darten was.



Lagere straf

Voor twee andere inbraakpogingen in Hoogeveen en Maarheze was te weinig bewijs, oordeelde de rechtbank. Daarom werd hij daarvan vrijgesproken en viel de straf de helft lager uit dan de geëiste acht maanden cel.



Gastvrijheid

De rechtbank vindt dat de man misbruik heeft gemaakt van de gastvrijheid die Nederland asielzoekers biedt, door gebruik te maken van een asielzoekerscentrum en van daaruit misdrijven te plegen. "Ook beïnvloedt hij op deze manier de publieke opinie over asielzoekers, terwijl de meeste niet met slechte bedoelingen naar Nederland komen", aldus de rechtbank.