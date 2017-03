Ondernemers in Aa en Hunze kunnen energielening aanvragen

De lening is volgens de gemeente bedoeld voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen (foto: archief RTV Drenthe)

GIETEN - Ondernemers in de gemeente Aa en Hunze die willen investeren in energiebesparende maatregelen kunnen een voordelige energielening aanvragen.

De lening is volgens Aa en Hunze bedoeld om de drempel voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig ledverlichtingssysteem te verlagen.



225.000 euro

De gemeente stelt samen met de Drentse Energie Organisatie (DEO) 225.000 euro beschikbaar tegen een rente van 1 procent. Ondernemers kunnen 75 procent van het te investeren bedrag lenen met een minimum van 5.000 euro en een maximum van 25.000 euro.



Investering in de toekomst

Volgens de Wet Milieubeheer zijn ondernemers verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als deze binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. De Energie Lening Aa en Hunze en DEO helpen volgens de gemeente om aan deze verplichting te voldoen en duurzamer te ondernemen.



De lening is digitaal aan te vragen via de website www.energieleningaaenhunze.nl.