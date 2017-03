LTO Noord: Sanering van asbestdaken gaat te traag

ASSEN - De sanering van asbestdaken op boerenschuren- en stallen gaat te langzaam. Als er niets gebeurt dreigen er boetes.

Dat zegt LTO Noord Projecten tegen RTV Noord . Per 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Dat moet van het Rijk, omdat de gezondheidsrisico's van verouderend asbest steeds groter worden. Maar veel boeren vinden saneren te duur. "Zolang het dak dak nog goed is en niet lekt, besteden ze hun geld liever aan andere zaken", zegt Cor Udding van LTO Noord.Maar uiteindelijk kunnen de boeren juist duurder uit zijn. "Als je in 2024 nog een asbesthoudend dak hebt, is de kans groot dat dat wordt gezien als een economisch delict en de boetes die daar bij horen kunnen erg hoog zijn", waarschuwt Udding.Udding wijst de boeren erop niet te wachten op een eventuele betere subsidieregeling. Volgens hem is de sanering een tijdrovende klus en is de zeven jaar tot 2024 een relatief korte periode. Bovendien kunnen de kosten nog hoger worden, vreest Udding. "Als iedereen tegelijk wil, dan worden de prijzen niet lager. Dat zou ook een overweging kunnen zijn om nu te starten."