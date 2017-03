Schilderijen van Alfred Hafkenscheid in gemeentehuis Aa en Hunze

GIETEN - In de hal van het gemeentehuis in Gieten zijn vanaf komende vrijdag meer dan twintig landschappen van de Drentse schilder Alfred Hafkenscheid te zien.

De 22 schilderijen komen uit eigen bezit van de familie Hafkenscheid en uit de collectie van de gemeente Aa en Hunze. De 81-jarige Alfred Hafkenscheid woont in Schipborg en geldt al jaren als één van de belangrijkste schilders uit de provincie Drenthe. Zijn schilderijen kenmerken zich door de figuratieve afbeeldingen veelal weergegeven in de voor hem herkenbare zachte groene kleur. In 2012 ontving hij de Grote Culturele Prijs van Drenthe.De tentoonstelling wordt komende vrijdag om 16.00 uur geopend door Sjouke Dekker. De schilder is zelf ook aanwezig bij de opening. De schilderijen zijn te zien tot en met 21 april.Lydia Tuijnman maakte in 2012 een documentaire over Alfred Hafkenscheid.