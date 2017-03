Gemeente Tynaarlo snoeit in wildgroei aan reclameborden

Een kapot reclamebord in de gemeente Tynaarlo (foto: archief RTV Drenthe)

VRIES - Het aantal reclameborden langs de wegen in Tynaarlo moet fors omlaag. Een bedrijf gaat de borden beheren en illegale exemplaren weghalen.

In de dorpen staan volgens de gemeente steeds meer aankondigingsborden langs de wegen, omdat daar sinds 2010 geen vergunning meer voor nodig is. Het geeft een rommelig beeld, omdat oude borden vaak niet worden weggehaald. Leefbaar Tynaarlo en de PvdA vroegen om strengere regels voor reclameborden.



De gemeente gaat nu voor de zogenaamde driehoeksborden en sandwichborden in zee met een bedrijf dat als enige een vergunning krijgt. Het bedrijf mag zo'n vijftig borden plaatsen op door de gemeente aangewezen plaatsen. Alle andere en dus illegale borden worden zonder pardon weggehaald. Voor kleinere evenementen komen plakzuilen beschikbaar.

Door: Jeroen Kelderman