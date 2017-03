Jongeren veroorzaken het vaakst overlast in Hoogeveen

ASSEN - Van alle Drentse gemeenten werd vorig jaar in Hoogeveen relatief het vaakst overlast door jongeren gemeld. Per duizend inwoners kwamen 9,1 meldingen binnen uit die gemeente.

De minste overlast werd gemeld in Borger-Odoorn. Daar werden twee meldingen per duizend inwoners gedaan.In tien Drentse gemeenten steeg het aantal overlastmeldingen vergeleken met vorig jaar. Die stijging was met ruim 65 procent het sterkst in Aa en Hunze.Inwoners van Coevorden en De Wolden hadden juist minder vaak met overlast door jongeren te maken. In Coevorden nam het aantal meldingen met 34 procent af. In De Wolden met 3,5 procent.