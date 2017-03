Agnes Mulder (CDA) krijgt ook meeste landelijke voorkeursstemmen

ASSEN - CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen heeft van de Drentse kandidaten die meededen aan de Tweede Kamerverkiezingen in ons land de meeste voorkeursstemmen gekregen.

Vorige week werd al bekend dat Mulder 7.941 stemmen uit Drenthe kreeg. In de rest van het land werd 4.072 keer op haar gestemd, waardoor ze in totaal op 12.013 voorkeursstemmen kwam. Dat blijkt uit definitieve stemresultaten van de Kiesraad , die vandaag bekend werden gemaakt.Mulder, nummer 13 op de lijst, keert terug als Kamerlid voor het CDA, want de partij kwam in totaal uit op negentien zetels.VVD-Kamerlid Erik Ziengs, eveneens uit Assen, volgt op gepaste afstand. Hij kreeg van de Drentse kiezer 3.826 voorkeursstemmen en kwam in totaal uit op 5.180 stemmen. Ziengs stond op plek 23 en keert dus ook terug in de Kamer. Daarmee blijft het aantal Drenten in de Tweede Kamer beperkt tot twee.Mirjam Pauwels, VVD-wethouder in De Wolden, grijpt zoals verwacht naast een plek in de Tweede Kamer. De nummer 49 van de lijst maakt de Drentse top drie compleet met 2.743 voorkeursstemmen, waarvan 1.843 Drentse stemmen.Carmen Hoogeveen uit Emmen, nummer 48 op de lijst van D66, kreeg minder stemmen uit Drenthe (834 stemmen) dan uit de rest van het land (1.567). Ze komt daarmee uit op een totaal van 2.401 stemmen. Op 50Plus-kandidaat Jan Fonhof (15) uit Weerdinge werd 1.616 keer gestemd, waarvan 1.004 stemmen uit de provincie.De top vijf:Wim-Jan Renkema uit Meppel, kandidaat 16 van GroenLinks, verzamelde 1.348 stemmen, waarvan 573 voorkeursstemmen uit Drenthe. Hij komt niet in de Tweede Kamer, omdat GroenLinks tot veertien zetels kwam. De Asser wethouder Harmke Vlieg (15) van de ChristenUnie tot slot, kreeg 651 Drentse stemmen en 459 stemmen uit de rest van Nederland, waardoor ze uitkwam op een totaal van 1.110.