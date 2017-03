Gemeente onderzoekt mogelijkheden voor nieuwbouwwijk Vries

VRIES - De gemeente Tynaarlo gaat onderzoeken wat er moet gebeuren om woningbouw in Vries mogelijk te maken.

Een voorstel van D66 en Leefbaar Tynaarlo om het oude plan Diepsloot 3 weer nieuw leven in te blazen werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De bouw van nieuwe woningen in het dorp moet Vries verjongen en zo de voorzieningen op peil houden.Met Diepsloot 3 wordt het gebied ten oosten van de Asserstraat in Vries bedoeld. De grond was eind jaren '90 al in beeld voor woningbouw. Grote stuken van dit gebied zijn in handen van de gemeente en projectontwikkelaars.Ontevreden ouderen in Vries trokken eind vorig jaar aan de bel over het gebrek aan woningen voor jongeren in Vries. Volgens een woningbehoefte onderzoek uit 2015 zou in het dorp ruimte zijn voor zo'n dertig nieuwe huizen. Als het aan de raad ligt wordt het een mengeling van sociale huur, huur in de vrije sector, starterswoningen en ruime twee-onder-een-kaphuizen.