Actiegroep vertaalt opnieuw plaatsnaamborden naar het Drents

RODERWOLDE - Het actiecomité Drents op Stee heeft weer toegeslagen. Opnieuw vertaalde de groepering in het holst van de nacht enkele plaatsnaamborden naar het Drents.

Wie vandaag in Roderwolde, Zweeloo, Ekehaar of Wijster is, bevindt zich in Rowol, Zweel, Ieghaor of Wiester.Het begint een traditie te worden. In 2014 was het al de beurt aan Grol (Grolloo), Örvelt (Orvelte) en Dwingel (Dwingeloo), in 2015 aan Slien (Sleen), De Wiek (De Wijk) en Langel (Langelo) en vorig jaar aan De Smilde (Smilde), Börk (Westerbork), Exel (Exloo) en Bunen (Buinen).Drents op Stee verandert de plaatsnamen omdat het een groot voorstander is van het gebruik van het Drents in de openbare ruimte. "Dat is in Friesland en Zuid-Limburg niet vreemd en hoort ook in Drenthe. In elk geval als tweede naam", aldus de actiegroep in een persverklaring. Wie er achter Drents op Stee zit is niet bekend, de leden willen anoniem blijven.Inwoners van Drenthe zijn verdeeld over de invoering van Drentse plaatsnaamborden, zo bleek eerder deze maand uit een stelling op de website van RTV Drenthe . Van 1.700 stemmers vond 53 procent Drentse plaatsnaamborden niet nodig. Het Huus van de Taol is juist een groot voorstander.