Plan voor minder straatverlichting in Borger-Odoorn valt slecht bij inwoners

Tijdens de informatieavond werd gediscussieerd over straatverlichting (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe) Wel of geen straatverlichting in de gemeente Borger-Odoorn? (foto: Pixabay.com)

EXLOO - Het voornemen van de gemeente Borger-Odoorn om uit oogpunt van milieu minder straatverlichting toe te passen, stuit op veel verzet.

Dat bleek tijdens een informatieavond in het gemeentehuis. Daar kwamen zo’n twintig kritische burgers op af.



Vierduizend euro besparing

Veel aanwezigen vroegen zich af wat voor de gemeente reden is om zo’n vijftien procent van de lichtmasten in het buitengebied weg te halen. “Begrijp ik nou goed dat de gemeente anderhalve ton investeert om jaarlijks vierduizend euro op stroomkosten te besparen?”, zo vroeg een man zich hardop af.



Wethouder Freek Buijtelaar hield de zaal voor dat geld niet leidend is. “Het gaat ons om de uitstoot van CO2. We hebben als gemeente ook de klimaatafspraken van Parijs onderschreven. We willen dertig procent op energie besparen.”



Boos

Die boodschap vond in de raadszaal weinig gehoor. “Ik woon aan de Spoorstraat in Bronneger. Daar gaan twee van de drie lantaarnpalen weg, zo is het plan. Daar ben ik best boos over”, zei oud-raadslid Harko Braam.



Ook dorpsbelangen Drouwen/Bronnegerveen/Bronneger had flinke kritiek. “We hebben er vooral moeite mee dat het gevoel van veiligheid van inwoners wordt aangetast”, aldus bestuurslid Jan Roelof Hoiting. “We zullen ons hier niet bij neerleggen.”



Aanpassingen

Wethouder Buijtelaar geeft aan dat er zeker naar de kritiek wordt geluisterd. “Er is zeker nog ruimte voor aanpassingen.” Borger-Odoorn haalde eerder al straatverlichting weg in het zuidelijke deel van de gemeente. “Ook daar was er aanvankelijk kritiek, maar die is ook weer verstomd”, aldus de wethouder.

Door: Steven Stegen