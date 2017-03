Hagenauw van ACV naar SC Genemuiden

VOETBAL - Arjen Hagenauw vertrekt na één seizoen alweer bij ACV. De 22-jarige spits uit Roden gaat na de zomer aan de slag bij een andere zaterdaghoofdklasser, namelijk SC Genemuiden.

Hagenauw speelde in de jeugd van vv Roden, alvorens hij in 2011 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van FC Groningen. In 2013 stroomde hij, met een tweejarig contract op zak, door naar het eerste elftal van de FC Groningen.In februari 2015 verhuurde FC Groningen Hagenauw voor een half jaar aan FC Emmen en lukte het hem samen om met FC Emmen de play-offs te halen. Het daaropvolgende seizoen kreeg hij een contract voor een jaar met een optie voor nog een seizoen, maar vanwege blessures kwam de aanvaller nauwelijks in actie en werd zijn contract niet verlengd. Hagenauw koos afgelopen zomer voor ACV, waar hij tot nu toe negen keer scoorde.