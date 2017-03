Europacupduel Hurry Up live op TV Drenthe

HANDBAL - De kwartfinalewedstrijd van Hurry Up tegen het Slowaakse HKM Sala wordt zaterdagmiddag live uitgezonden op TV Drenthe.

Het duel, de eerste van de twee ontmoetingen (de return is een week later), begint om 17.00 uur. De uitzending begint tien minuten eerder. Commentatoren zijn Niels Dijkhuizen en ex-international Guido Rink, die jarenlang onder de lat stond bij E&O en Hurry Up.Hurry Up is bezig aan een droomseizoen. De club uit Zwartemeer is nog altijd op drie fronten actief (beker, landskampioenschap en dus de Europacup). In de vorige rondes van de EHF Challenge Cup schakelde Hurry Up eerst het Turkse Göztepe SK en daarna het Slowaakse MSK Povazska Bystrica uit.Zaterdag treffen de Zwartemeerders in HKM Sala dus opnieuw een team uit Slowakije. In de eigen competitie, de ‘Extraliga’, staat de ploeg op de tweede plaats, achter Champions League-deelnemer TATRAN Presov. Hurry Up-trainer Martin Vlijm schat de kansen ‘fifty-fity’ in om door te dringen tot de halve finale.De wedstrijd in Emmen, in de sporthal van E&O, is de wedstrijd in handen van twee Cypriotische scheidsrechters en een waarnemer uit Portugal.Niet alleen op TV Drenthe is het duel live te volgen, ook Radio Drenthe is live aanwezig bij de handbalkraker in Emmen. René Posthuma is de verslaggever.