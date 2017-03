Dr. Nassau College in Gieten opent vernieuwde school

GIETEN - Het is feest op het Dr. Nassau College in Gieten. Vandaag wordt de vernieuwde school geopend. Leerlingen hebben al een paar maanden les in de school, maar vandaag is de officiële opening.

Een deel van de school is gerestaureerd en een deel is nieuw gebouwd. De gemeente Aa en Hunze financierde een deel van de verbouwing. De rest legde het schoolbestuur bij.De docenten zijn blij met de nieuwe school, leerlingen kritisch. "Er is minder plek voor de pauze en lokalen waren in het oude gebouw groter. Maar het is wel veel moderner, mooier en nieuwer", aldus twee leerlingen.Veel scholen hebben te maken met minder leerlingen. Het Dr. Nassau College heeft daar geen last van. Locatiedirecteur Annalies Mulder: "We hebben twee keer een predicaat excellente school gehad. Dat betekent dat we op de goede weg zijn. Hiermee krijgen we vertrouwen."Daarnaast komen meer leerlingen van buiten Gieten naar de school. "We worden steeds groter. Ook leerlingen uit Zuidlaren, Borger-Odoorn en Drouwen weten de weg naar deze school te vinden", aldus Annalies Mulder. Volgend jaar tikt de school de vierhonderd leerlingen aan.Tijdens het openingsfeest worden er workshops gegeven, zijn er hapjes en drankjes en wordt er een gedicht onthuld. Juf Hetty Knoop: "Achter het doek zit een gedicht. Ik ga nog niet zeggen wat daar in staat, dit wordt vanmiddag onthuld. Jean Pierre Rawie heeft het geschreven. Hij is er vandaag ook en draagt het gedicht voor".