Opnieuw discussie over supermarkt Ter Borch

EELDERWOLDE - De mogelijke komst van een supermarkt in de nieuwbouwwijk Ter Borch bij Eelderwolde blijft de gemoederen in de gemeenteraad van Tynaarlo bezig houden.

De fractie van Leefbaar Tynaarlo kwam gisteravond met het voorstel om helemaal af te zien van een supermarkt in de wijk. Aanleiding voor de motie waren onder andere gesprekken met bewoners van de wijk die een supermarkt niet zien zitten.De komst van een supermarkt in de nieuwbouwwijk bij Eelderwolde is al jaren een punt van discussie. Aanvankelijk zou de wijk geen supermarkt krijgen, omdat er eentje in Groningen-Zuid zou komen. Dat plan ging niet door. Vervolgens werd er zelfs gesproken van twee supermarkten in Ter Borch. Dat idee sneuvelde uiteindelijk ook en begin vorig jaar kwam het huidige plan voor één supermarkt op tafel.Een groep bewoners van Ter Borch die tegen de komst van de supermarkt is, heeft zich verenigd in de actiegroep StopTynaarlo. De inwoners voelen zich bedrogen door de gemeente, omdat op de plaats waar nu de supermarkt gepland staat in eerste instantie twee seniorenflats zouden komen. De actiegroep is bang dat de supermarkt veel verkeersdrukte en lawaai met zich meeneemt.Eind vorig jaar organiseerde ondernemers in Eelde-Paterswolde een bijeenkomst waarin ze kritiek uitten op een komst van een grote supermarkt in Ter Borch. Uit onderzoek in opdracht van de winkeliers blijkt dat de omzet van supermarkten in de omliggende dorpen flink daalt als in Ter Borch een megasupermarkt komt.Wethouder Nina Hofstra had geen goed woord over voor het plan van Leefbaar Tynaarlo en sprak zelf van onbehoorlijk bestuur om op dit moment met een motie te komen, terwijl nog volop plannen in de maak zijn waar de gemeenteraad groen licht voor heeft gegeven. Fractievoorzitter Peter van Es van Gemeentebelangen Tynaarlo vroeg de wethouder haar woorden terug te nemen, maar dat deed ze niet.De ChristenUnie benadrukte dat in wijk ook veel mensen wonen die wel voorstander van een supermarkt zijn. Andere partijen willen eerst afwachten hoe het plan voor de supermarkt in Ter Borch er definitief uit gaat zien. De motie van Leefbaar Tynaarlo kreeg uiteindelijk steun van 7 van de 22 aanwezige raadsleden.