Talentvolle scheidsrechters krijgen training in Hoogersmilde

Klasje voor talentvolle scheidsrechters (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Talentvolle scheidsrechters uit Noord-Nederland kregen gisteravond training in Hoogersmilde. De scheidsrechters worden geschoold in kennis, conditie en spelinzicht.

De training wordt verzorgd door de werkgroep ontwikkeltraject scheidsrechters van de KNVB. Het doel is scheidsrechters te begeleiden naar de top.



Gescout

"De scheidsrechters worden gescout", zegt Kristian Bakkelo van de KNVB. "Alle scheidsrechters in het district Noord van de KNVB hebben een eigen aanspreekpunt, een scheidsrechtersbegeleider. Via die mensen krijgen we in beeld wie de jonge talenten zijn. Die worden dan door ons uitgenodigd voor de training."



Carrière

Volgens Bakkelo dromen de talenten allemaal van een carrière in het betaald voetbal. "Elke scheidsrechter die hier zit heeft ambitie. We vragen een hoop van de jongens, ze kiezen er bewust voor om er veel tijd en energie in te steken. Maar ze hebben nog wel de nodige stappen te maken. Het verschilt per individu."