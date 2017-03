NAM mag gasopslag bij Langelo nog niet uitbreiden

LANGELO - De NAM mag de gasdruk in de ondergrondse gasopslag bij Langelo nog niet verhogen. Dat bepaalde de Raad van State vandaag.

De minister van Economische Zaken Henk Kamp moet het besluit voor de verruiming van de opslag eerst beter onderbouwen.De gemeente Noordenveld en Leek maakten bezwaar tegen het besluit van Henk Kamp voor de verhoging van de gasdruk. Zij vinden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de risico's voor de inwoners. De minister moet met name kijken naar de mogelijkheid van aardbevingen en trillingen.In 2014 en 2015 kende de gasopslag al grote drukschommelingen. In die periode kwamen er meldingen binnen van schade aan gebouwen. Er wordt nog onderzocht of die schade het gevolg is van bodemtrillingen. Voor de Raad van State is dit nog lopende onderzoek een belangrijke reden om een streep te zetten door de toegestane drukverhoging.De raad van State vindt het ook vreemd dat de minister de gasdruk in een deel van de grond onder Langelo eerder wilde beperken, terwijl hij uitbreiding later juist wel goed vond.De minister van Economische Zaken stemde in 2014 in met een uitbreiding van het opslaan van gas in Norg. Daarom is er nu een verhoging van de gasdruk nodig.