Stelling: Ik haal mijn geld van de bank

ASSEN - Triodos Bank heeft als eerste bank in Nederland de rente op een gewone internetspaarrekening verlaagd naar 0 procent.

Ook bij andere banken gaan de rentes al een tijdje omlaag. Bij banken in andere Europese landen moeten klanten al geld betalen om geld op hun spaarrekening te zetten, meldt NOS.