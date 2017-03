Drentse reizigers geven OV een 7.7

ASSEN - Het busvervoer in Drenthe krijgt het rapportcijfer 7,7 van reizigers. Reizigers beoordeelden het vervoer onder meer op de kans op een zitplaats, de netheid en het gemak van het instappen.

Informatie bij vertragingen is een verbeterpunt. Attie Sijpkes van het OV-bureau: "Die is al echt toegenomen. In 2013 was het een 4,3 en nu zitten we op een 5,9 richting een voldoende. Daar krijgen we veel opmerkingen over."De Vechtdallijn tussen Zwolle en Emmen staat op de derde plek van best beoordeelde regionale treindiensten in Nederland. Reizigers geven het traject een 7,7. Dat is hetzelfde als het jaar ervoor.Het aantal treinreizigers op de Vechtdallijn groeit. Ruim drie miljoen reizigers maken jaarlijks gebruik van de twee spoorverbindingen.De Vechtdallijnen zijn de treinverbindingen tussen Emmen en Zwolle en Hardenberg en Almelo.De OV-klantenbarometer is een jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van reizigers in het stads- en streekvervoer.