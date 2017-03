Kinderen schoppen herrie op het schoolplein voor een goed doel

ASSEN - Op basisschool W.A. van Lieflandschool in Assen maakten leerlingen vandaag een minuut lang lawaai.

Dat deden ze samen met wethouder Maurice Hoogeveen van Assen om aandacht te vragen voor onderwijs voor kinderen met een handicap."23 miljoen kinderen in de hele wereld kunnen niet naar school vanwege hun beperking en vandaag maken we lawaai om daar aandacht voor te vragen", zegt Hoogeveen.De actie heet 'Wij trekken aan de bel' en is een initiatief van het Liliane Fonds. In totaal doen zes Drentse scholen mee. Naast scholen in Drenthe, voeren ook scholen uit de rest van Nederland actie.