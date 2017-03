Raad van State wijst bezwaren tegen Büter in Emmen af

EMMEN - Het Duitse bedrijf Büter Hydraulics mag blijven zitten aan de Pioniersweg in Emmen en mogelijk verder uitbreiden. Dat blijkt uit een definitieve uitspraak van de Raad van State.

De Raad van State oordeelt dat het bedrijf niet in een hele zware milieucategorie valt. Volgens de Raad heeft de gemeente Emmen met nieuw onderzoek aangetoond dat het bedrijf, dat hydraulische onderdelen voor machines maakt, niet teveel herrie maakt.De uitspraak is een tegenvaller voor een buurman die vindt dat Büter een zwaar machinebedrijf is dat te dicht bij zijn en andere woningen ligt. De buurman had gehoopt dat de Raad van State Büter zou dwingen om aanvullende geluidsmaatregelen te nemen of te verhuizen.De Raad is het eens met de gemeente Emmen dat het bedrijf in de minder zware milieucategorie 3.2 valt. Dat zijn bedrijven die onderdelen voor machines maken en geen complete machines.