Gaslek bij graafwerkzaamheden in Beilen

Een gaslek in Beilen (foto: Persbureau Meter)

BEILEN – Aan de Brunsting in Beilen is vanmiddag tijdens graafwerkzaamheden een gaslek ontstaan.

Een woning die in de buurt staat is uit voorzorg ontruimd. Het energiebedrijf is bezig om het lek te dichten.



Gisteren ontstond tijdens graafwerkzaamheden zo’n 500 meter verderop ook een gaslek.