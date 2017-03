VVD wil meer duidelijkheid over plaatsing zonnepanelen op landbouwgrond

ASSEN - De VVD Drenthe wil dat er beter wordt nagedacht over het plaatsen van zonnepanelen op Drentse landbouwgrond.

Volgens VVD-Statenlid Jan Luuk Stel liggen er nu al aanvragen voor zonnepanelen op bijna 1.000 hectare landbouwgrond. De aanvragen zijn volgens Jan Luuk Stel gedaan door ondernemers, landbouwers en investeerders. "Boeren mogen zelf keuzes maken voor hun bedrijf. We zijn niet zozeer tegen het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond, maar er moet wel worden nagedacht over de consequenties."Een consequentie is bijvoorbeeld dat goede landbouwgrond gebruikt wordt voor zonnepanelen in plaats van productie. "Je kan ook de goede grond ruilen voor minder goede grond en dan hier de zonnepanelen plaatsen. Of zonnepanelen plaatsen op daken en bedrijfsgebouwen."Een nieuwe Omgevingsvisie moet duidelijkheid geven over wanneer er een vergunning wordt verleend en wanneer niet. Deze nieuwe visie is pas over een jaar klaar. Daarom wil de VVD-er dat het college van Gedeputeerde Staten hier nu al over nadenkt en duidelijkheid over geeft.