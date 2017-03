Aardappeldieven opgepakt in Nieuw-Weerdinge

De mannen namen meerdere zakken aardappelen mee (foto: ANP KIPPA / Bas Czerwinski)

NIEUW-WEERDINGE - Twee mannen zijn gisteren opgepakt omdat ze zakken aardappelen stalen in Nieuw-Weerdinge.

De dieven, een 22-jarige man uit Nieuw-Buinen en een leeftijdsgenoot uit Stadskanaal, namen de aardappelen mee uit een kraampje aan het Noordveenkanaal. Het duo ging ervandoor in een auto, maar kon even later worden aangehouden dankzij foto's die een getuige had gemaakt.



De aardappelen zijn teruggegeven aan de eigenaar van het kraampje.