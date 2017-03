Overlevende Hongerwinter plant herdenkingsboom in Ruinen als bedankje

RUINEN - Achter de Mariakerk in Ruinen is vandaag een boom geplant als blijk van waardering voor de opvang van tienduizenden ondervoede kinderen in de beruchte Hongerwinter van 1944/1945.

Tienduizenden ondervoede kinderen werden, om te kunnen overleven, uit het westen van het land naar pleeggezinnen in Noord- en Oost-Nederland gestuurd. In totaal worden 40.000 kinderen gered, doordat ze stiekem bij boeren worden ondergebracht. Onder hen ook Dirk van Reenen uit Hilversum.



Pikkedonker

Midden in de nacht rijdt hij met zijn broertje in een vrachtwagen en een oude vuilniswagen vol kinderen naar Drenthe. "We zaten op de bodem en het was pikkedonker. Het was de bedoeling om zo eventuele bombardementen te ontwijken. Onderweg kregen we droog brood te eten." Van Reenen was onderweg naar de familie Flinkert in Ruinen.



Roomboter en hagelslag

Van Reenen woont tijdens de winter van 1944/1945 vier maanden bij de familie Flinkert. Hij kan zich de ontmoeting nog voor de geest halen. "We zijn er bijzonder goed opgevangen. Het was een zeer vermoeiende reis. Wij zijn rond twaalf uur 's middags aangekomen en toen kregen we voor het eerst brood met roomboter, bestrooid met hagelslag en een heerlijke beker warme welk. Dat vergeet ik nooit meer."



'Het leven goed acht geven'

In Ruinen ontwikkelt zich een band voor het leven. "Ik heb het 'wij-gevoel' daar gehad. Mijn pleegvader, Hendrik Flinkert, was een echte kindervriend. Die was ook altijd aan het zingen, maar hij kon ook heel wijs af en toe een opmerking maken. Zo van: "Dirk, je moet op het leven goed acht geven." Meer zei hij niet. Dat zijn de dingen die blijven naklinken en daar ben ik ze vandaag de dag nog heel erg dankbaar voor."



Dat de boeren te weinig eer hebben gekregen motiveert Van Reenen om de geschiedenis in leven te houden. Hij wil daarom zoveel mogelijk foto's, herinneringen en verhalen verzamelen. "Straks als ik het niet meer kan vertellen, moet de geschiedenis voortleven. Het moet worden bewaard. Een volk dat zijn geschiedenis niet kent, is geen waardig volk."



Boom planten

De inmiddels 81-jarige Van Reenen keerde vandaag terug op de plek waar hij als kind tijdens de Hongerwinter overleefde. "Als deze 40.000 kinderen niet waren opgevangen, dan zou het aantal slachtoffers, omgekomen door honger en kou, een veelvoud zijn geweest. Ik heb mijzelf de vraag gesteld: zijn die mensen in het Noorden en Oosten daar wel eens ooit voor bedankt? Ik heb dat niet kunnen achterhalen en dus heb ik gezegd: ik ga een boom voor ze planten", vertelt Van Reenen.



Cirkel rond

Zijn pleegouders zijn overleden, maar de families hebben nog steeds contact. "Ik ben ze heel erg dankbaar. Alle boeren die hongerevacués hebben opgevangen verdienen een lintje, maar hebben die nooit gekregen." De herdenkingsboom, een scharlaken eikenboom, is gepland door een hovenier, toevalligerwijs de kleinzoon van zijn pleegouders. "Daarmee is de cirkel rond", glundert Van Reenen.