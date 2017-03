Windboer gelooft niet in zonneparken: 'Als je op het knopje drukt, moet het licht wel aan gaan'

2E EXLOËRMOND - Boeren die in de Veenkoloniën windmolens willen neerzetten geloven niet dat grote zonneparken hun geplande windmolens overbodig zullen maken.

"Er zal voor een duurzame toekomst een mix nodig zijn. Als je op het magische knopje op de muur druk, wil je toch dat het licht aan gaat", zegt veehouder Koos Vos.Vos maakt deel uit van een groep van zo'n twintig boeren die in de Veenkoloniën windmolens willen bouwen. Daar is veel verzet tegen. "Kijk, dat mensen ze niet mooi vinden, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar we moeten wel het eerlijke verhaal vertellen. Als de zon niet schijnt dan heb je van panelen geen stroom. Windmolens draaien vrijwel altijd, dag en nacht."Vos wijst er ook op dat de beoogde zonneparken, het gaat inmiddels om plannen voor ruim duizend hectare, veel landbouwgrond zullen opslokken, veel meer dan 45 windmolens. "Ik ben bang dat de hele economie in het gebied er onder zal lijden. Het kan niet anders dan dat een bedrijf als Avebe daar last van krijgt. En wat moeten we dan met de mensen die daar nu werken?", vraagt Vos zich af.Ondanks de weerstand tegen de windmolens zijn de boeren optimistisch dat de turbines er gaan komen. Volgens woordvoerder Harbert ten Have van de windboeren willen die tussen de 100 en 130 miljoen in de regio investeren. De boeren hebben afgesproken om de bouw en onderhoud van de windmolens zo veel mogelijk aan bedrijven in de regio te gunnen.Of de windmolens er ook daadwerkelijk komen hangt af van de Raad van State. Dit rechtscollege gaat zich nog buigen over achttien bezwaarschriften. De Raad van State gaf eerder al aan nog extra onderzoek nodig te achten. Het is daarom nog onduidelijk wanneer er een uitspraak komt.