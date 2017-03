FC Emmen contracteert jeugdtalent Kjell Scherpen (17)

Kjell Scherpen (foto: FC Emmen)

VOETBAL - FC Emmen heeft de 17-jarige keeper Kjell Scherpen voor drie seizoenen vastgelegd.

Scherpen is de eerste jeugdspeler die een contract tekent, sinds de club de jeudopleiding opnieuw op poten zette. De jonge doelman wordt gezien als een groot talent. Hij liep dit seizoen al twee dagen stage bij Oranje onder 17 jaar.



Eredivisie-interesse

Volgens manager voetbalzaken Jan Korte heeft Scherpen alles in zich om met de grote jongens mee te doen. Korte zegt dat de keeper ook bij verschillende eredivisieclubs kon tekenen. "Dat hij voor FC Emmen kiest streelt ons en wordt opgevat als een groot compliment voor de club."



Mijlpaal

Scherpen spreekt van een mijlpaal in zijn carrière. "Ik heb de gehele jeugdopleiding doorlopen en wat is er dan mooier hier je eerste contract te tekenen. De club spreekt hiermee veel vertrouwen uit in mijn kwaliteiten."