Coevorden wil evaluatie proces rond azc Oosterhesselen

Een aantal omwonenden protesteerde fel tegen het asielzoekerscentrum (foto: archief RTV Drenthe)

COEVORDEN - De gemeente Coevorden wil een grondige evaluatie laten uitvoeren van het hele proces rondom het asielzoekerscentrum in Oosterhesselen. Dat azc komt er niet, maar heeft de gemeente en inwoners wel flink bezig gehouden.

Zowel de gemeenteraad als het college hebben er behoefte aan om nog eens goed terug te kijken. "Het is vooral bedoeld om er van te leren", zegt woordvoerder Liesbeth Mennink van de gemeente Coevorden.



In het onderzoek wordt gekeken naar de rol van het COA, het gemeentebestuur en het dorp. Het duurde lang voordat de definitieve bevestiging van het COA kwam dat de organisatie afziet van het asielzoekerscentrum in Oosterhesselen. Dat zorgde voor nogal wat irritatie. Het onderzoek wordt door een extern bureau uitgevoerd.

Door: Steven Stegen Correctie melden