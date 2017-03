Vader Sharleyne: Ik treur iedere dag om haar

HOOGEVEEN - Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalt morgen of de strafzaak rondom de dood van de 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen wordt heropend.

De vader van het meisje, Victor Remouchamps, was daarvoor een procedure begonnen. Hij wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de zaak."Ik treur iedere dag om haar. Als ik onder douche sta, dan huil ik. Ik slaap slecht. Je bent er dag en nacht mee bezig", zegt Remouchamps, die in Emmen woont.In de nacht van 7 op 8 juni 2015 wordt Sharleyne dood aangetroffen op de parkeerplaats onderaan een flat in Hoogeveen. Het meisje is van de flat gevallen maar hoe dat precies is gebeurd, is onduidelijk.De moeder van Sharleyne, die op dat moment thuis was, wordt een paar dagen vastgehouden, maar ook al snel weer vrij gelaten wegens gebrek aan bewijs. Eind september seponeert het Openbaar Ministerie de zaak, mede omdat de moeder zwijgt.Remouchamps schrikt als hij het politiedossier te zien krijgt. Volgens hem is er te weinig onderzoek gedaan en gaat het Openbaar Ministerie veel te gemakkelijk over tot seponeren. "Ik werd door het OM zelf in de rol van rechercheur gedrukt. Ik heb experts benaderd. Ik heb twee jaar alles uitgezocht en dat kan je er eigenlijk niet bij hebben als dit gebeurt", zegt Remouchamps.De dood van Sharleyne heeft Remouchamps nog lang niet verwerkt. Hij zit sinds de dood van zijn dochter thuis. Hij heeft zich vol op de rechtszaak gestort. "Omdat we in zo'n positie zitten ben je zo gedreven om dit aan te pakken. Alles uit de kast te trekken om mijn dochter te helpen. Dat is waarom ik het doe."Remouchamps hoopt morgen op een goede uitspraak. "Ik vind het spannend, maar heb veel vertrouwen in onze zaak en een goede afloop."