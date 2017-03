Extra voorstellingen Midzomernachtdroom in Shakespearetheater

Het Globetheater in Diever (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

DIEVER - De voorstelling Een Midzomernachtdroom in het Shakespearetheater in Diever wordt verlengd.

De voorstelling zou tot mei te zien zijn, maar alle 2.500 kaarten zijn inmiddels uitverkocht. Het theater heeft daarom besloten de voorstelling te verlengen tot en met oktober.



Een Midzomernachtdroom is het eerste stuk dat wordt gespeeld in het nieuwe, overdekte Globetheater. Diever staat al jaren bekend om het openluchttheater, maar de toneelvereniging wilde ook graag in de winter doorspelen. In het Globetheater is ruimte voor honderdvijftig tot tweehonderd mensen.