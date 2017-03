Onveilige fietspaden door camera-auto in beeld gebracht

Met deze auto en fiets worden de onveilige obstakels in beeld gebracht (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

NORG - Komende week rijdt er een knalgele ANWB-bus met vier camera's op het dak door de provincie.

De ANWB wil met deze auto fietspaden met obstakels in kaart brengen. Obstakels zijn meestal paaltjes, losliggende tegels en boomwortels die op het fietspad liggen.



Drenthe heeft de primeur

Als eerste is er gestart in Norg. Daar brengt de gele bus het fietspad tussen Assen en Roden in kaart. "Waar we niet met de auto kunnen komen, pakken we de fiets. Ook daar zit een camera op", vertelt Eric Neef van de ANWB.



Fietsslachtoffers

"De beelden worden vergeleken met vijftig criteria waar een veilig fietspad aan moet voldoen", zegt Neef. "Want dat aantal fietsslachtoffers moet naar beneden."



Jaarlijks raken landelijk 12.000 fietsers gewond. In Drenthe neemt het aantal dodelijke fietsongevallen sinds 2014 zelfs toe. Volgens Neef van de ANWB heeft dat te maken met het gebruik van de mobiele telefoon, maar ook door de opkomst van de snelle e-bikes. "Je ziet dat fietspaden en fietsers nog niet gewend zijn aan die snelle fietsers. Als er ineens iemand achter je langskomt krijg je een schrikreactie. Uitwijken lukt vaak niet omdat de huidige fietspaden te smal zijn."



Tijdelijk paaltje

Naast de vaste obstakels zijn tijdelijke paaltjes ook een doorn in het oog. Lammie Winter uit Roden kan daar over meepraten. Zij viel hard met haar fiets toen ze een tijdelijk paaltje in haar woonplaats Roden over het hoofd zag.



"Die was hier neergezet in verband met de Rodermarkt. Ik brak mijn knie en zat zes weken in een rolstoel."



Bevindingen

Eind mei verwacht de ANWB de eerste resultaten. De bevindingen worden aan de provincie en gemeenten voorgelegd. Zij kijken vervolgens of de obstakels weggehaald kunnen worden.