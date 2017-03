Groninger Landschap waarschuwt: 'Blijf weg bij broedende zeearenden'

KROPSWOLDE - De kans is groot dat er in het nest van de zeearenden bij het Zuidlaardermeergebied een ei ligt. "Sinds een paar dagen zit het vrouwtje steeds op het nest, we hebben goede hoop dat het eerste ei enkele dagen geleden gelegd is."

Dat zegt directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap tegen RTV Noord . Het nest wordt scherp in de gaten gehouden. "We hebben alle nodige maatregelen genomen om te zorgen dat de beesten rust hebben."In de buurt van het nest staan bordjes met de tekst verboden toegang en er hangen camera's van BouWatch uit Assen. "Zodra iemand over een hek klimt, of een bordje verboden toegang passeert gaat er in de meldkamer een signaal af. Dan krijgen we ook te zien wat er aan de hand is en kunnen onze toezichthouders er op af, als het nodig is."De camera's hangen er al even, wie te dicht bij het nest kwam kreeg eerst alleen een waarschuwing. Nu volgt direct een boete. "Je moet ook echt over een hek klimmen wil je in de buurt van de camera's komen. De tijd van waarschuwen is voorbij", zegt Glastra.Als er inderdaad een jong wordt uitgebroed in het nest, blijven de maatregelen nog een tijd van kracht. "Dan wachten we tot de jongen uitgevlogen zijn. De komende maanden hebben we het hier nog wel druk mee, om het in goede banen te leiden."