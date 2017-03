Kamerlid Agnes Wolbert onderscheiden bij afscheid

ANNEN - Een afscheid met gemengde gevoelens, zo ervaart Tweede Kamerlid Agnes Wolbert haar laatste dag in de Kamer.

Wolbert heeft ruim tien jaar lang voor de Partij van de Arbeid (PvdA) in het parlement gezeten en werd daarvoor vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De PvdA-politica uit Annen besloot zelf al ruim voor de verkiezingen om niet meer terug te keren in de Tweede Kamer. "Ik wil tijd doorbrengen met mijn familie", zegt Wolbert vandaag. Haar familie is afgereisd naar Den Haag en bekijkt het afscheid vanaf de publieke tribune.De sfeer in kamers waar de PvdA-politici kantoor houden voelt raar. Overal staan verhuisdozen en veel kamers zijn al leeg geruimd, zoals de kamer van Wolbert. Medewerkers praten met elkaar over wat de PvdA is overkomen. Een verkiezingsnederlaag. Om half elf vanmorgen komt de fractie voor het laatst bij elkaar in oude samenstelling. De partij is bij de afgelopen verkiezingen veel zetels kwijtgeraakt. "Driekwart van de mensen hier staat op straat en dat is voor degenen die het betreft heel hard om te moeten meemaken", aldus Wolbert. "We hebben allemaal onze steun aangeboden om de partij weer te helpen opbouwen."Uit het raam heeft Wolbert uitzicht over de skyline van Den Haag en het Plein. “In die tien jaar heb ik een hele mooie mix kunnen maken. Van de hectiek en de drukte hier in Den Haag terug naar de rust en betrokkenheid in Drenthe. Daarom heb ik het denk ik ook zo lang volgehouden. Zeven dagen per week in die Haagse drukte zitten lijkt me buitengewoon ongezond." Wolbert kijkt tevreden terug op haar tijd als volksvertegenwoordiger.Wolbert hield zich veel bezig met de zorg, zo vroeg ze maandag aandacht voor de verschillen in gezondheid tussen rijke en arme mensen. Een van haar belangrijkste wapenfeiten vindt de politica het deltaplan dementie waaraan ze meegeschreven heeft. "Tien jaar geleden was er geen beleid voor mensen die de diagnose alzheimer kregen. Nu vinden we dat vanzelfsprekend."Het vertrek van Wolbert zorgt ervoor dat het aantal Drentse Kamerleden van drie terug gaat naar twee. Agnes Mulder van het CDA en Erik Ziengs van de VVD blijven in de Kamer. Als het aan Wolbert ligt springen de Groningse Tweede Kamerleden in de bres voor de Drentse belangen in politiek Den Haag.