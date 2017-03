Steeds meer 'psychoboeren' vanwege sluiten bedrijf

Steeds meer boeren stoppen als gevolg van strengere mestregels (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Steeds meer boeren melden zich voor psychische hulp naar aanleiding van het sluiten van hun bedrijf.

Stichting Zorg om Boer en Tuinder kreeg dit jaar al bijna net zoveel meldingen als in heel 2016. Het sluiten van boerenbedrijven geeft veel stress over de toekomst en de financiële zekerheid, zegt een woordvoerder.



De laatste maanden is het aantal boeren dat stopt flink gestegen als gevolg van strengere mestregels. Ook heeft het kabinet een stoppersregeling ingevoerd, waarmee boeren hun koeien kunnen verkopen om het bedrijf te kunnen sluiten.