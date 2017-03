Te drukke advocaat laat rechter in Assen vergeefs wachten

De advocaat meldde zich niet in de rechtbank (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Terwijl de tolk, de rechter, de griffier en de verdachte trommelend met hun vingers in de zittingszaal in Assen zaten te wachten op de advocaat van de verdachte, kwam het bericht binnen dat die in Leeuwarden stond te pleiten voor een andere cliënt.

"Ongelooflijk en zo kort voor de zitting", mopperde de politierechter en hij stelde noodgedwongen de zaak uit.



De 25-jarige verdachte uit Marokko stond terecht voor diefstal van onder meer chocolade, sterke drank, blikken ananas en garnalen uit een winkel in Emmen. Uit de kledingzaak in dezelfde plaats stal hij volgens de verdenking schoenen.



De man verbleef voor zijn aanhouding in het asielzoekerscentrum. Hij moet nu een maand wachten, voordat zijn zaak opnieuw aan de rechter wordt voorgelegd.